Австралия выпустила почтовую марку в поддержку Украины (фото)

Она будет доступна для приобретения в почтовых отделениях страны в ближайшее время.

Австралия выпустила почтовую марку в поддержку Украины. Ее разработало Посольство Украины вместе с австралийской стороной.

Об этом сообщает МИД Украины.

Австралия представила марку для Украины / Фото: МИД Украины

Подробности

Как отмечается, национальный оператор почтовой связи Австралии "Australia Post" выпустил марку в поддержку Украины, которая будет доступна для приобретения в почтовых отделениях страны.

"Инициатива создания этой марки принадлежит Посольству Украины в Австралии, которое обратилось к австралийской стороне с соответствующим предложением. Дизайн марки разработан "Australia Post" с учетом рекомендаций украинской стороны, в частности АО "Укрпочта", – отмечается в сообщении.

Предварительно марка будет официально презентована 24 августа 2024 года в Сиднее во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины при участии руководства "Australia Post", украинской общины Австралии и украинских дипломатов.

Напомним, Австралия списала с вооружения армии последний танк M1A1 Abrams. Эти модели планируют заменить более новыми.

Читайте также: