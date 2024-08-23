Австралія випустила поштову марку на підтримку України (фото)

Вона буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни найближчим часом.
Австралія випустила поштову марку на підтримку України. Її розробило Посольство України разом з австралійською стороною.
Про це повідомляє МЗС України.
Деталі
Як зазначається, національний оператор поштового зв’язку Австралії "Australia Post" випустив марку на підтримку України, яка буде доступна для придбання у поштових відділеннях країни незабаром.
"Ініціатива створення цієї марки належить Посольству України в Австралії, яке звернулось до австралійської сторони з відповідною пропозицією. Дизайн марки було розроблено "Australia Post" з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ "Укрпошта", – зазначається у повідомленні.
Попередньо, марку буде офіційно презентовано 24 серпня 2024 року у Сіднеї під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України за участю керівництва "Australia Post", української громади Австралії та українських дипломатів.
Нагадаємо, Австралія списала з озброєння армії останній танк M1A1 Abrams. Ці моделі планують замінити новішими.
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