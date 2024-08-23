Латвія анонсувала передавання Україні рекордної партії БПЛА

Загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників різних типів.
Латвія відправить Україні найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X (Twitter).
За його словами, йдеться про рекордну партію з 1300 безпілотників.
"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – написав міністр.
Він додав, що загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Коаліції дронів.
"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", – наголосив Спрудс.
Раніше стало відомо, що українські сили отримають 500 дронів латвійського виробництва.
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