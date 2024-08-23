Українські війська відійшли з деяких позицій біля Покровська - ISW

Однак російські війська не змогли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку.

Нещодавнє просування російських військ на Покровському напрямку, ймовірно, спонукало українські сили відступити з деяких позицій на південний схід від Покровська, але російські сили не змогли досягти своєї ймовірної мети.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що російські сили нещодавно захопили Птиче, що на південний схід від Покровська, і просунулися далі на південь від цього населеного пункту.

За оцінками ISW, це підтверджує російські заяви про те, що сили РФ раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в цьому районі.

Просування російських військ на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) нівелювало російські позиції на схід і південний схід від Покровська, замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

За даними аналітиків, протягом останніх тижнів російські війська оточили українські сили, коли вони просувалися до траси Е-50 (Донецьк - Покровськ).

Загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українські війська до відступу. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, визнав 22 серпня, що російський наступ спонукав українські сили до відступу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українського особового складу.

Кілька українських командирів, що діють на Покровському напрямку, повідомили Associated Press у статті, опублікованій 22 серпня, що новоприбулі українські новобранці на Покровському напрямку в деяких випадках відступили з позицій.

Водночас ISW не спостерігав повідомлень про хаотичний відхід українських військ на Покровському напрямку. А відсутність швидких тактичних успіхів росіян у цьому районі дозволяє припустити, що українським військам вдалося вийти з оточених позицій протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Там протягом останнього місяця фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

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