День ангела 23 серпня: кого та як вітати з іменинами

23 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 серпня

23 серпня 2024 року привітайте з іменинами Єфрема, Івана, Миколу, Павла.

Єфрем — єврейське ім'я, означає "плідний". В дитинстві спокійний і мовчазний. В дорослому віці стає непередбачуваним, вміє добиватися неймовірних результатів в кар'єрі.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, доброзичливим, завжди прийде на допомогу.

Микола — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує, легко знаходить нових друзів. В дорослому віці стає ревнивим, не вміє пробачати зради.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві врівноважений та спокійний. В дорослому віці стає товариським, допитливим, щирим, поважає жінок.

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на всіх шляхах життя, дарує сили і натхнення на нові звершення. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, а серце — світлом та любов'ю!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи в усіх починаннях і допомагаючи здійснювати найсміливіші мрії. Бажаю тобі здоров'я, гармонії, успіху та безмежного щастя!

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З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе від життєвих буревіїв, а доля дарує лише приємні сюрпризи. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений миром, любов’ю та благополуччям!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди спрямовує тебе на правильний шлях, допомагає долати труднощі та зберігати спокій у серці. Бажаю тобі радісних моментів, теплих зустрічей та здійснення всіх бажань!

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Зі святом тебе! Вітаю з Днем ангела і бажаю, щоб цей день був наповнений радістю, любов'ю та душевним теплом. Нехай твій ангел завжди веде тебе за руку, оберігаючи від негараздів і даруючи натхнення на нові досягнення.

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