23 серпня — яке церковне свято, чому не можна мити підлогу і пилососити

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Луппа. Лупп був слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Він був вірним послідовником і другом Димитрія, супроводжував його під час його страждань і смерті. За переданням, після мученицької смерті Димитрія, Лупп зібрав його кров і зберігав її як святиню. Також він узяв кільце і верхній одяг святого, які згодом використовував для зцілення хворих і вигнання демонів.

Лупп активно проповідував християнство в Салоніках та околицях, не боячись переслідувань. Зцілюючи хворих та виганяючи демонів, він привернув увагу багатьох до християнської віри. Зрештою, влада дізналася про його діяльність, і він був схоплений. Від Луппа вимагали відректися від християнства, але він залишився вірним своїй вірі. За це його піддали жорстоким катуванням і стратили.

Церковне свято 23 серпня — день пам'яті святого священномученика Іринея Ліонського

Він народився приблизно 130–140 року у місті Смірна (сьогоднішній Ізмір, Туреччина) в Азії. Іриней став одним із ключових фігур у становленні християнського богослов'я та боротьбі з єресями.

Іриней був учнем святого Полікарпа Смірнського, який, у свою чергу, був учнем апостола Івана Богослова. Полікарп мав великий вплив на формування духовного і богословського світогляду Іринея. Цей спадкоємний зв'язок із апостольським ученням надав Іринею авторитет у церковній спільноті.

Приблизно 177 року Іриней переїхав до Ліона (сучасна Франція), де став пресвітером. У той час християнська громада Ліона переживала великі труднощі через переслідування з боку римської влади. Під час гонінь, які відбулися 177 року, єпископ Ліона, святий Потин, був замучений, і після його смерті Іриней був обраний єпископом.

Однією з найважливіших заслуг Іринея є його боротьба з єрессю гностицизму, яка була дуже поширена в той час. Гностицизм пропонував дуалістичний світогляд, заперечуючи матеріальний світ як творіння доброго Бога і пропагуючи різні спекулятивні теорії про спасіння. У відповідь на це Іриней написав свій знаменитий трактат "Проти єресей", де виклав православне вчення про єдиного Бога, творця всього сущого, і спростував основні тези гностиків.

Іриней розробив цілісну богословську систему, в якій об'єднав вчення про Бога, Христа, спасіння та Церкву. Він підкреслював важливість апостольського передання та єдності Церкви, вважаючи її основою для істинного віровчення. Іриней також розвинув вчення про Христове Втілення як ключовий момент Божого плану спасіння людства.

Іриней закінчив своє життя мученицькою смертю приблизно 202 року під час переслідувань імператора Септимія Севера. Відтоді він шанується як святий священномученик і великий учитель Церкви.

Прикмети 23 серпня

Народні прикмети 23 серпня / Фото: Unsplash

Горох розквітнув на грядках до теплої осені.

Журавлі вже полетіли в теплі краї — зима прийде рано.

Рано ввечері з'явився туман — погода покращиться.

Що завтра не можна робити

Не можна давати в борг гроші чи якісь речі, разом з ними ви віддасте іншій людині своє щастя. Також цього дня забороняється мити підлогу і пилососити, тому що такі дії можуть принести в життя труднощі, з якими вам буде дуже важко справитися.

Що можна робити завтра

Рекомендується займатися звичними для себе справами. Краще, якщо ви будете мати продуманий план дій. Цей день вважається сприятливим для сватання і вінчання.

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