На Сумщині пролунав 209 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 209 вибухів. Обстрілів зазнали Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Дружбівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів), артобстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (37 вибухів), артобстріли (25 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи), обстрілу з мінометів (4 вибухи), ударів FPV-дронами (9 вибухів). Крім того, відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено авіаудари КАБ (11 вибухів), обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометні обстріли (18 вибухів). Унаслідок обстрілу FPV-дроном загинуло 2 цивільні особи, 1 цивільна особа отримала поранення.
- Білопільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог бив з артилерії (3 вибухи), завдав авіаударів КАБ (3 вибухи), удару FPV-дроном (1 вибух).
- Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (19 вибухів), внаслідок обстрілів поранена 1 цивільна особа.
- Миропільська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи).
- Свеська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.
- Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (4 вибухи).
- Садівська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).
- Шалигинська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми також інформували, що загарбники вдарили по сільраді на Харківщині.
Читайте також: