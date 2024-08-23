США не забороняють Україні використовувати зброю для ударів по РФ — Пентагон

Сполучені Штати не забороняють України використовувати надану зброю для ведення вогню у відповідь, щоб захистити свою прикордонні регіони, в тому числі на Курщині.

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Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх.

"Наша політика дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститися від російських атак у цьому прикордонному регіоні, – сказала вона. - І цей прикордонний регіон справді включає Курськ, він справді включає Суми, і тому вони захищають себе від нападів Росії в межах цього регіону"

Речниця Пентагону наголосила, що США підтримують Україну і роблять все можливе, щоб забезпечити українців всім необхідним на полі бою.

"Ми підтримуємо Україну в цілому. Коли йдеться про Курськ, у нас є розуміння, виходячи з того, що виклав президент Зеленський, – вони хочуть створити буферну зону", - сказала вона, коментуючи операцію ЗСУ на Курщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що Україна отримає від Сполучених Штатів черговий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.

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