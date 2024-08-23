Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 23 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотник були помічені на Полтавщині.

Також БпЛА зафіксували у південній частині України.

"Рух ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс — північно-західний. Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували Київську область.

Крім того, ми також інформували, що армія РФ атакувала Івано-Франківську область.

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