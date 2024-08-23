В Україні запустять застосунок Ветеран+

Сервіс з надання державою послуг ветеранам перебуває уже в роботі.

Кабінет міністрів розробляє застосунок "Ветеран+", де будуть представлені державні послуги для ветеранів.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі

"Ми перевели військовий облік країни в цифру, запустивши лінійку інноваційних рішень – застосунки Резерв+ та Армія+, які зменшили паперову бюрократію. Наступний крок разом зі іншими міністерствами – застосунок Ветеран+", – зазначив очільник Міноборони.

За його словами, сервіс з надання державою послуг ветеранам уже в роботі.

Крім того, Умєров розповів, що влада хоче створити програми реабілітації ветеранів, такі як у країнах G7 та G20.

Також разом із громадами триває робота над проєктом "Безбар’єрність", щоб ветерани отримали рівні можливості без фізичних, соціальних чи інформаційних барʼєрів.

Раніше Міноборони анонсувало нові функції системи "Резерв+".

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