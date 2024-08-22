Військовий облік та відстрочки: Міноборони анонсувало нові функції системи "Резерв+"

Міністерство оборони України працює над розширенням функціоналу застосунку "Резерв+".

Про це повідомив очільник управління інформаційних технологій відомства Олег Берестовий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Берестового, одна з нових функцій дозволить автоматично ставати на облік в територіальному центрі комплектування (ТЦК) під час зміни місця реєстрації. Це спростить процедуру для військовозобов'язаних.

Також розробляється можливість автоматичного подання заяви на відстрочку для певних категорій громадян. Це стосується осіб, які мають трьох дітей або є опікунами, людей з інвалідністю, а також студентів денної форми навчання, для яких це перша вища освіта.

"Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами і паперовою роботою", - пояснив Берестовий.

Ще одна важлива функція, яка має з'явитися найближчим часом - цифровий рекрутинг. Вона дозволить користувачам обирати бажані посади в Збройних Силах України, проходити співбесіди та відбір у обраних підрозділах.

Крім того, розробники планують додати функцію актуалізації особистих даних для всіх користувачів, у кого є така необхідність.

Довідка:

"Резерв+" — це мобільний застосунок для військовозобов’язаних, що дозволяє оновлювати свої облікові дані. Згідно з новим законом, військовозобов’язані мають оновити свої дані стосовно місця проживання, надати номер телефона та адресу пошти. "Резерв+" розробили, аби пришвидшити цей процес, скоротити черги у військкоматах та ЦНАПах.

В додатку "Резерв +" з'явиться QR-код, для перевірки статусу військовозобов'язаних