Втрати Росії станом на 22 серпня: Генштаб оновив дані

В росіян мінус сім танків та 46 артсистем.

Станом на ранок 22 серпня 2024 року ЗСУ знищили 604 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні:

особового складу - близько 604 140 (+1130) осіб,

танків - 8529 (+7) од,

бойових броньованих машин - 16567 (+25) од,

артилерійських систем - 17262 (+46) од,

РСЗВ - 1166 (+0) од,

засоби ППО - 931 (+3) од,

літаків - 367 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13998 (+96),

крилаті ракети - 2443 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 23280 (+59) од,

спеціальна техніка - 2904 (+17).

Як повідомлялося, ЗСУ знищили три важливі мости, аби заблокувати територію в Курській області. Йдеться про частину, що розташована між кордоном України і річкою Сейм. Це майже 300 кв миль (1 миля – понад 1,6 км) області.

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