Потери России на 22 августа: Генштаб обновил данные

У россиян минус семь танков и 46 артсистем.
По состоянию на утро 22 августа 2024 года ВСУ уничтожили 604 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери России в войне:
- личного состава – около 604 140 (+1130) человек,
- танков — 8529 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16567 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 17262 (+46) ед,
- РСЗО — 1166 (+0) ед,
- средства ПВО — 931 (+3) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13998 (+96),
- крылатые ракеты — 2443 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23280 (+59) ед,
- специальная техника – 2904 (+17).
Как сообщалось, ВСУ уничтожили три важных моста, чтобы заблокировать территорию в Курской области. Речь идет о части, расположенной между границей Украины и рекой Сейм. Это около 300 кв миль (1 миля – более 1,6 км) области.
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