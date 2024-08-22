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Потери России на 22 августа: Генштаб обновил данные

Потери России на 22 августа: Генштаб обновил данные

Уничтожено более 604 тысяч русских солдат. / Фото: Associated Press

У россиян минус семь танков и 46 артсистем.

По состоянию на утро 22 августа 2024 года ВСУ уничтожили 604 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России в войне:

  • личного состава – около 604 140 (+1130) человек,
  • танков — 8529 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 16567 (+25) ед,
  • артиллерийских систем — 17262 (+46) ед,
  • РСЗО — 1166 (+0) ед,
  • средства ПВО — 931 (+3) ед,
  • самолетов — 367 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13998 (+96),
  • крылатые ракеты — 2443 (+1),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23280 (+59) ед,
  • специальная техника – 2904 (+17).

Как сообщалось, ВСУ уничтожили три важных моста, чтобы заблокировать территорию в Курской области. Речь идет о части, расположенной между границей Украины и рекой Сейм. Это около 300 кв миль (1 миля – более 1,6 км) области.

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