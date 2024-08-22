ВСУ продвигаются дальше в Курской области: подробности от ISW

Украинские вооруженные силы в течение 21 августа достигли незначительного продвижения вперед в рамках Курской операции на территории РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете упомянули публикацию Силами специальных операций Украины кадров с последствиями ударов ВСУ по нескольким понтонным мостам и плацдармам вдоль реки Сейм в Глушковском районе. Отмечается, что во время некоторых атак украинские войска могли использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. В свою очередь блоггеры предположили, что могли бить авиационными кассетными бомбами малого диаметра.

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры демонстрируют, как операторы беспилотников 155-й морской пехотной бригады наносят удары по ВСУ в Вишневке и ее окрестностях, в 14 км от международной границы. Это подтверждает продвижение ВСУ вглубь населенного пункта и за его пределы.

Между тем, российский военный блогер утверждал, что якобы подкрепленный взвод украинских сил безуспешно атаковал из Вишневки в направлении Комаровки. Впрочем, удары российских БПЛА и огонь противотанковых управляемых ракет не позволили украинским бойцам занять позиции в пределах этого населенного пункта. Другой российский военный блоггер отметил, что Силы оборогны провели взводную механизированную атаку в направлении Кореневого, но не имели успеха.

Также геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки, что в 33 км от международной границы.

Геолокационные данные также демонстрируют, что подразделения российской 200-й гвардейской мотострелковой бригады удерживают позиции вдоль трассы 38Н-564 к востоку от Журавлей. В ISW считают это свидетельством того, что россияне либо недавно заняли эти позиции, либо украинские войска еще не закрыли небольшое выступление вдоль дороги 38Н-564 возле Журавлей.

Российские блоггеры продолжали утверждать, что ВСУ продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке, расположенной к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы. Якобы подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ оказались в окружении этого населенного пункта.

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи и в 12 км от международной границы). Аналитики отмечают, что, вероятно, российская 810-я бригада особенно спорадически развернута по всей Курской области. Различные российские источники сообщают, что ее подразделения действуют севернее района Каучук (30 км от международной границы) и между Мартыновкой и Спальным (юго-восточнее Суджи и 45 км от Каучук).

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ. Якобы уже в этом месяце Киев и Москва должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

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