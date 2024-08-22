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Россияне захватили еще три села в Донецкой области — DeepState

Россияне захватили еще три села в Донецкой области — DeepState

Ситуация на фронте сложная / Фото: Associated Press

По данным аналитиков, оккупанты продвигаются.

Российские оккупанты захватили еще три населенных пункта в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

Сообщается, что речь идет о Камышевке, Заветном и Новожеланном. Кроме того, ВС РФ продвинулись у Николаевки.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись юго-восточнее Покровска.
Кроме того, российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Накануне российские захватчики оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области.

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