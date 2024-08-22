Россияне захватили еще три села в Донецкой области — DeepState

По данным аналитиков, оккупанты продвигаются.
Российские оккупанты захватили еще три населенных пункта в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики группы DeepState.
Сообщается, что речь идет о Камышевке, Заветном и Новожеланном. Кроме того, ВС РФ продвинулись у Николаевки.
Ранее стало известно, что российские войска продвинулись юго-восточнее Покровска.
Кроме того, российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Накануне российские захватчики оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области.
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