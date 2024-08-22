Росіяни захопили ще три села на Донеччині - DeepState

Російські окупанти захопили ще три населені пункти в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики групи DeepState.

Повідомляється, що йдеться про Комишівку, Заповітне і Новожеланне. Крім того, ЗС РФ просунулися біля Миколаївки.

Раніше стало відомо, що російські війська просунулися на південний схід від Покровська.

Крім того, російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Напередодні російські загарбники окупували Миколаївку у Краматорському районі Донецької області.

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