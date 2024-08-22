Військовий розповів, хто чинить найбільший спротив ЗСУ на Курщині

Найбільший спротив українським військовим на території Курської області чинять офіцери, оскільки бояться здаватися у полон.

Про це в етері Еспресо розповів командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Василь Галамай.

Він заявив, що його підлозі під час проведення операції на території Курської області поки не брав полонених.

"Втім, інші підрозділи Сил оборони беруть полонених у Курській області, які належать до різних категорій. Наші хлопці беруть у полон також офіцерів ЗС РФ. Варто зазначити, що якщо з офіцерами знаходяться строковики, то вони чинять чи не найбільший опір. Також чимало полонених є представниками Чеченської Республіки. Ми багато спілкуємося з хлопцями, які брали полонених росіян в Курській області. До того ж, за їхніми словами, є навіть полонені представники ФСБ", - повідомив Галамай.

Крім того, він заявив, що останнім часом опір російських військових на території Курської області значно посилився.

"Тут дійсно росіяни застосовують більше КАБів, ніж на тій ділянці фронту на Донеччині, де був наш батальйон. Втім, як виявилось, це не надто велика кількість за певний проміжок часу. Також варто відзначити, що лише нещодавно росіяни почали застосовувати FPV-дрони в боях у Курській області. Також вони значно посилюють артилерійський вогонь і збільшився опір піхотних підрозділів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що Кремлю загрожує політична криза через присутність строковиків на Курщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.