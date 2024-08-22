Борги за комуналку: що треба знати власникам житла та квартирантам, щоб уникнути проблем

Навіть під час війни українці мають своєчасно сплачувати комунальні послуги. Однак трапляються випадки, коли орендарі нехтують цим обов’язком, або власники квартири вимагають від квартирантів оплати чужі борги.

Юристка Вікторія Гусакова розповіла, як варто діяти в такій ситуації, пише "На пенсії".

За словами юристки, перед тим, як поселити до себе квартирантів, власник майна повинен укласти з ними письмовий договір найму (оренди), в якому прописати, окрім інших умов оренди:

з якої суми складається оренда квартири

з чого складаються комунальні послуги

вказати той період, коли у вас поселилися квартиранти

Відповідно до частини 3 статті 815 ЦК України, наймач зобов’язаний:

своєчасно вносити плату за житло

самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму

"Таким чином, ці моменти важливо прописати в договорі. Без цього документу складно буде довести фактичне проживання квартирантів. А коли квартиранти перестають сумлінно вносити оплату за комунальні послуги, на підставі цього договору на них можна подавати позов до суду", – пояснила вона.

Під час звернення в суд до позовних вимог треба буде додати довідку про те, що в цій квартирі власник зараз не проживає і не користуєтеся комунальними послугами. Також можете до суду запросити свідків, які підтвердять проживання в іншому місці. Але щоб позиватися до квартирантів, потрібно надати до суду документи, що підтверджують точний період проживання та кількість осіб, які мешкали в квартирі (будинку).

Що робити, якщо квартиранту нав’язують чужі борги

Трапляється, що господарі квартири намагаються квартирантам нав’язати їх власні борги по квартирній оплаті. За словами юристки, у цьому випадку також буде в нагоді договір найму, де прописано строки заселення в квартиру.

Крім того, якщо є довідка з нового місця оренди квартири, можна звернутися до комунальних підприємств, щоб зробили звірку рахунків. Таким чином можна перевірити, де чужі борги та від якого часу вони виникли.

Якщо договір не було укладено, на квартирантів чиниться тиск, або вимагання грошей, варто звернутися до поліції для врегулювання ситуації.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

За рік в Україні суттєво подорожчала комуналка – Економічні новини

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