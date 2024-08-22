Де сьогодні спаде спека: синоптики оновили прогноз погоди

Сьогодні, 22 серпня, в Україні зміниться погода - прийдуть похолодання та дощі.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

За даними синоптиків, у південних, західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

У західних та північних областях спека спаде. У решті регіонів буде +28... 37°C.

У західних та Житомирській областях очікується +21... 26°C. У Карпатах +15... 20°C. У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях +28... 33°C. На решті території +35... 37°C.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У Києві +30... 32°C, в області +28... 33°C.

Раніше синоптикиня повідомила, що спека в Україні лише набирає обертів. Високі температури будуть майже до кінця серпня. Прохолодніше стане лише останніми днями місяця.

Погода в Україні. Синоптики прогнозують дощі

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