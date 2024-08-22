Где сегодня спадет жара: синоптики обновили прогноз погоды

Сегодня, 22 августа, в Украине изменится погода – придут похолодание и дожди.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По данным синоптиков, в южных, западных, днем и Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В западных и северных областях жара спадет. В остальных регионах будет +28...37°C.

В западных и Житомирской областях ожидается +21...26°C. В Карпатах +15...20°C. В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях +28...33°C. На остальной территории +35...37°C.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Киеве +30...32°C, в области +28...33°C.

Ранее синоптик сообщила, что жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.

Погода в Украине. Синоптики прогнозируют дожди

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