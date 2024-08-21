Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли до іншого СІЗО: що сталося

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон 18-річного В’ячеслава Зінченка перевезли до іншого ізолятора.

Про це повідомили "Українськi Новини" з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що 31 липня Галицький районний суд Львова виніс судове рішення за клопотанням слідчого, з метою особистої охорони підозрюваного, якого було переміщено з ДУ "Львівська установа виконання покарань (№19)" до ІТТ №4 ГУНП у Львівській області. Там підозрюваний зараз і перебуває.

Таким чином було забезпечено особисту охорону Зінченку. Наразі, за даними слідства та суду, відсутні будь-які безпосередні загрози життю та здоров'ю підозрюваного.

Рішення суду. Фото: скриншот

Як повідомлялося, раніше у підозрюваного 18-річного В’ячеслава Зінченка провели обшук і вилучили чимало особистих речей. Серед вилученого майна – дві пари кросівок, ноутбук та телефон.

У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко впродовж двох місяців перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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