Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли до іншого СІЗО: що сталося

Про переведення Зінченка клопотали слідчі.
Підозрюваного у вбивстві мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон 18-річного В’ячеслава Зінченка перевезли до іншого ізолятора.
Про це повідомили "Українськi Новини" з посиланням на матеріали суду.
Зазначається, що 31 липня Галицький районний суд Львова виніс судове рішення за клопотанням слідчого, з метою особистої охорони підозрюваного, якого було переміщено з ДУ "Львівська установа виконання покарань (№19)" до ІТТ №4 ГУНП у Львівській області. Там підозрюваний зараз і перебуває.
Таким чином було забезпечено особисту охорону Зінченку. Наразі, за даними слідства та суду, відсутні будь-які безпосередні загрози життю та здоров'ю підозрюваного.
Як повідомлялося, раніше у підозрюваного 18-річного В’ячеслава Зінченка провели обшук і вилучили чимало особистих речей. Серед вилученого майна – дві пари кросівок, ноутбук та телефон.
У Львові 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко впродовж двох місяців перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.
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