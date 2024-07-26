Убивство Фаріон: суд у Львові обрав запобіжний захід підозрюваному

У п'ятницю, 26 липня, Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. 18-річний мешканець міста Дніпро В’ячеслав Зінченко упродовж двох місяців перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

Про це стало відомо із трансляції із зали суду.

Під час судового засідання адвокат підозрюваного називав підозру необгрунтованою, а всі звинувачення - домислами. Він звернув увагу на відсутність в матеріалах справи зброї, з якої було убито Ірину Фаріон, зразків ДНК підозрюваного на місці злочину. Адвокат просив застосувати до свого підзахисного цілодобовий домашній арешт.

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У відповідь представник обвинувачення нагадав, що на цьому засідання не розглядається питання винуватості підозрюваного і заявив, що зібраних доказів достатньо, щоб вважати підозру достатньою, щоб обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Вислухавши думку сторін, суддя Галицького районного суду міста Львова Олег Юрків ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, перед початком судового засідання правоохоронці організували брифінг, щоб розповісти всі відомі на цей час деталі справи.

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