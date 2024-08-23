В Украине запустят приложение Ветеран+

Сервис по предоставлению государством услуг ветеранам уже находится в работе.

Кабинет министров разрабатывает приложение "Ветеран+", где будут представлены государственные услуги для ветеранов.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров на VII Международном ветеранском форуме

"Мы перевели военный учет страны в цифру, запустив линейку инновационных решений – приложения Резерв+ и Армия+, которые уменьшили бумажную бюрократию. Следующий шаг вместе с другими министерствами – приложение Ветеран+", – отметил глава Минобороны.

По его словам, сервис по предоставлению государством услуг ветеранам уже работает.

Кроме того, Умеров рассказал, что власти хотят создать программы реабилитации ветеранов, такие как в странах G7 и G20.

Также вместе с общинами идет работа над проектом "Безбарьерность", чтобы ветераны получили равные возможности без физических, социальных или информационных барьеров.

Ранее Минобороны анонсировало новые функции системы "Резерв+".

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