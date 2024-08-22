"Челси" с Мудриком одержал победу в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика обыграл швейцарский "Серветт" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи закончился нулевой ничьей. Сразу после перерыва английский клуб вышел вперед – Кристофер Нкунку заработал пенальти, который сам успешно реализовал.

На 76-й минуте лондонцы забили во второй раз. Нони Мадуэке, который вышел на замену во втором тайме, получил передачу из глубины от Энцо Фернандеса и из пределов штрафной точно пробил в ближний угол.

Мудрик провел на поле полный матч. Для 23-летнего украинца это была первая игра в этом сезоне, ведь в поединке стартового тура АПЛ против "Манчестер Сити" он остался на скамейке для запасных.

Также это первая победа Энцо Марески на посту главного тренера "Челси". В прошлом сезоне он возглавлял "Лестер", с которым выиграл Чемпионшип (второй по рангу футбольный дивизион Англии – прим.) и вывел клуб в АПЛ.

Ответный поединок состоится в четверг, 29 августа, в Швейцарии. Победитель двухматчевого противостояния попадет в основную стадию Лиги конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Во втором туре АПЛ команда Мудрика в воскресенье, 25 августа, на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".

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