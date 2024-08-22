В России вспыхнул масштабный лесной пожар: ужасные кадры

В Гоначхирском ущелье на Домбае вспыхнул масштабный пожар. В огневой ловушке оказались 15 спасателей и 7 туристов.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

В России вспыхнул масштабный лесной пожар

Как отметили, около 40 автомобилей были заблокированы в озерах и не могли спуститься. Площадь лесного пожара составила 5 тысяч квадратных метров, а в ближайший населенный пункт – 7 км. Позже стало известно, что всех туристов вывели из леса в безопасную зону.

Напомним, в Киеве 21 августа возник пожар в здании возле станции метро "Почайна", недалеко от торгово-развлекательного центра Gorodok Gallery. На месте работают спасатели.

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