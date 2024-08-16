Ошибка в приложени "Армия+": Минобороны предоставило инструкцию, как исправить

В настоящее время авторизоваться в приложении могут только военнослужащие ВСУ и Госспецслужбы транспорта.

Приложение для военнослужащих "Армия+" работает уже неделю. За это время в системе успешно авторизовалось более 60 тысяч человек. Но пока случаются ситуации, когда военные не могут создать аккаунт в системе, потому что она не находит их личные данные в своей базе.

Как исправить такую ошибку, рассказали в Министерстве обороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время авторизоваться в приложении могут только военнослужащие ВСУ и Госспецслужбы транспорта.

"Для других Сил обороны Украины "Армия+" будет доступна позже. Цифровизация должна коснуться всех войск", – отметили в Минобороны.

Вторая возможная причина неудачной авторизации – отсутствие или ошибка в личных данных военнослужащего в реестре "Оберіг".

"Данные [в реестре "Оберіг" – ред.] можно обновить. И для этого необязательно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение "Резерв+" за несколько минут без ожидания в очередях", – посоветовали в оборонном ведомстве.

Напомним, в приложении "Армия+" внедряют электронные рапорты. Электронный рапорт в мобильном приложении "Армия+" приравнивается к бумажному и имеет такую же юридическую силу.

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