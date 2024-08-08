Зеленский презентовал приложение "Армия+": что о нем известно

Это очередной шаг к современности и эффективности украинской армии.

Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал приложение "Армия+". Это положительно повлияет на наше войско, потому что усиливает каждого командира и впоследствии каждого воина.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Как отметил главнокомандующий, приложение "Армия+" будет работать с сегодняшнего дня. Стартует оно с базовых функций, а потом будут добавляться новые.

"Цель этого приложения состоит в том, чтобы освободить украинскую армию от медленной бумажной работы. Чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг. Начинаем с рапортов – сначала электронные рапорты, а продолжим обходными и всеми другими бумагами", – отметил президент.

В частности, будут:

электронные рапорты – когда через несколько минут и кликов можно сделать то, что сейчас занимает не менее часа и дня;

Армия ID;

опросы – чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений;

курсы и учебные программы, ведь овладение новым является приоритетом.

Зеленский отмечает, что это только первый релиз "Армии+". Далее все будет работать по примеру "Дії", которая также наполнялось новыми функциями постепенно.

"На следующих этапах развития "Армии+" в приложении должны появиться другие функции, которые помогут нашим воинам реализовать все эти необходимые социальные и коммуникативные потребности на службе", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменной цели – в этом году подготовить основу для завершения войны.

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