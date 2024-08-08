Почему сохнет малина при созревании ягод: возможные причины

Причин, почему сохнет малина, может быть очень много.

Мало подкормки. Малинник нуждается в регулярном внесении удобрений — как минеральных комплексов, так и мульчирования компостом и зрелым перегноем. Недостаток подкормки – азота, калия, магния, железа или марганца может — способствовать усыханию малины. Но избыток элементов подкормки тоже плохо скажется на плодоношении и качестве ягод, например, к засыханию может привести избыток калия.

Засушливая погода, жара и недостаточный полив также являются причиной того, что у малины сохнут листья, ветки, а то и весь куст.

Избыточный полив. Постоянное замачивание корней и застой воды малина не выносит так же, как и сухую почву.

Ошибки обрезки. Если старые побеги не удалять вовремя, не прореживать молодую поросль – кусты начинают страдать от недостатка освещенности, повышенной влажности.

При банальном старении листья и побеги малины могут засыхать.

Различные болезни и инфекции, поражающие малину, также приводят к повреждению и засыханию стебля, листьев, корней и ягод.

Высокая кислотность почвы провоцирует быстрое развитие патогенной микрофлоры. Малина хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах.

Малина может сохнуть из-за поражения разнообразными инфекциями, содержащимися в почве, воде и растительных остатках. Инфекции и заболевания могут переносить насекомые. Высокая влажность, плохая вентиляция может привести к грибковым инфекциям.

Вредители малины, из-за которых растение может сохнуть

Паутинный клещ

Он прячется на нижней стороне листьев и питается их соком. Оплетенные его паутиной, листья скручиваются, сохнут и опадают. Первыми признаками паутинного клеща являются мелкие светлые пятнышки на нижней стороне листьев, затем образуется белый налет.

Тля

Тля образует на листьях сахаристый налет. При значительном заражении тлей ветки засыхают, а листья сворачиваются.

Малинный жук

Если малинник загустел, ветки начинают перекрывать друг другу доступ к солнечным лучам, в гуще застаивается воздух и повышается влажность, может появиться малинный жук. За сезон самка малинного жука откладывает до 50 яиц. Ягоды сохнут у самого основания и опадают.

Болезни малины, из-за которых кусты могут сохнуть

Корневой рак

Это болезнь старых кустов, растущих долгое время на одном месте. Заметить его первые признаки невозможно — только если пересаживать растение. На корнях образуются мягкие наросты, которые затем постепенно затвердевают и пережимают поток питательных веществ. Способствует появлению этой болезни щелочная почва.

В результате болезни кусты малины сохнут вместе с ягодами и погибают. На этой стадии бороться с раком корней не имеет смысла — рекомендуется выкорчевать и сжечь кусты, перекопать землю и подкислить.

Хлороз малины

Вирусное заболевание, главные переносчики которого – нематоды и клещи. Растение заражается через изломы в стебле. Провоцирует развитие заболевания холодное лето и нехватка марганца, железа и бора. Чаще хлороз проявляется весной и летом

Инфицированный куст меняет окрас, листья желтеют по краям, а побеги становятся тонкими.

Бороться с болезнью невозможно. Засохшую малину нужно сжечь вдали от садового участка, и не выращивать новые саженцы на том же месте.

Для профилактики заболевания поливайте куст отстоявшейся водой, следите за тем, чтобы кислотность почвы не повышалась.

Ржавчина

Грибок, снижающий урожайность на 30%. Больные ветки засыхают вместе с ягодами, надламываются, листья сохнут и сворачиваются.

Среди мер профилактики — уничтожение всех растительных остатков, потому что споры грибка зимуют в опавших листьях, обрезка, улучшающая циркуляцию воздуха, правильная подкормка.

Антракноз

Также грибковое заболевание, развивающееся при высокой температуре и значительной влажности. Грибком очень легко заразиться, он переносится даже на подошве обуви.

Зараженные листья сворачиваются, их кончики покрываются пятнами. В засуху больные ветки малины трескаются, ягоды засыхают, а в дождь гниют.

Неопытные садоводы иногда с высыханием ветвей путают естественный процесс одеревенения. Одеревенение молодых побегов ближе к осени закономерно и всегда сопровождается растрескиванием коры, то есть если ветки малины "сохнут" в конце сезона, то это вполне нормально. Но если стебли начали растрескиваться, например, в середине лета, то, скорее всего, им не хватает влаги, или их "перекормили" удобрениями и они "взрослеют" заранее.

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