"Наконец-то взрослеем": азовец Кротевич оценил события в Курской области

По мнению Кротевича, нам удалось задействовать важные принципы войны – неожиданность, массированность, единство командования, наступление, инициативу, логистику.

ВСУ важно своевременно пользоваться сложившейся в Курской области РФ обстановкой.

Об этом заявил начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов", защитник "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр").

"Второй день. Наблюдаем, сдержанно. ДШВ молодцы, СБУ молодцы, кто планировал — молодцы. Задействовали принципы войны — неожиданность, массированность, единство командования, наступление, инициатива, логистика. Главное — не радоваться раньше времени, но всесторонне поддерживать", — отметил Кротевич.

По его мнению, в планировании и исполнении боевых операций важно поддерживать и развивать инициативу. Силам обороны следует своевременно пользоваться сложившейся обстановкой.

"Цель операции не знаю, но так и должно быть, наконец взрослеем. Если закрепиться – впереди тяжелая работа, если рейд – не менее сложно вывести без больших потерь. Но все другие направления где можем разваливать противника, надо это делать. Боевой дух врага на дне. Спасибо тому, кто планировал и утверждал за решительность и смелость. Как бы ни было дальше", - подытожил "азовец".

Заметим, что украинская сторона уже вторые сутки почти так и не комментирует информацию о прорыве в Курской области.

Напомним, что 6 августа российские пропагандисты сообщили о якобы рейде украинских сил в Курскую область РФ.

Вчера утром российские "военкоры" заявляли о потере четырех населенных пунктов в Курской области. Они скулят о стремительном продвижении ВСУ и показывают, что Суджа теперь становится похожей на Бахмут и Авдеевку.

Вечером 7 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня 8 августа эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что ВСУ подошли к городу Суджа.

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