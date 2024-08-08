Бои в Курской области: эксперт объяснил, как РФ допустила прорыв границы, и назвал цель операции

Спецоперация на территории РФ может иметь несколько целей.

Успех "прорыва" в Курской области РФ стал возможен благодаря эффекту неожиданности. Впрочем, операция готовилась длительное время.

Такое мнение высказал военный аналитик Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, озвученное ранее заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова об "угрозах с севера" способствовало созданию этого эффекта неожиданности.

"Это позволило украинским силам перебрасывать определенные силы в Сумскую область так, чтобы Россия не подумала, что кто-то готовит какое-то наступление. Россияне думали, что после заявления Буданова мы будем защищаться. Думали, что удачно выполняют операцию по сковыванию украинских войск и никакой угрозы нет", – подчеркнул эксперт.

Мусиенко считает, что эта спецоперация на территории РФ может иметь несколько целей. Первая – проведение контрудара там, где россияне не ждут, который принес бы потери противника как в живой силе, так и в технике. Вторая – это попытка закрепиться непосредственно на территории Курской области и создать так называемую "санитарную зону", которую Россия стремилась создать в Харьковской области.

"Вот украинские силы демонстрируют, что тоже могут это сделать", – подчеркнул аналитик.

Еще одна цель, считает Мусиенко, – это попытка заставить россиян перебрасывать в Курскую область силы с других направлений – Донецкой, Луганской или Харьковской областей. Таким образом ВСУ навязывают свою борьбу и перехватывают инициативу.

"Еще есть некоторые другие мотивы и намерения, о которых мы узнаем впоследствии, когда пройдет время. Но они есть", – добавил он.

Напомним, военный обозреватель Константин Машовец считает операцию в Курской области "уже оправданной". В частности, командование РФ будет вынуждено подтянуть туда войска с других операционных направлений, возможно, даже остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

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