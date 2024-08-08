В ОП впервые прокомментировали события в Курской области

Размышляя о том, почему простые россияне поддерживают Путина и войну против Украины, Подоляк косвенно упомянул о событиях в Курской области.

В Офисе президента впервые прокомментировали события в Курской области.

Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал по поводу этих событий пространный пост в Телеграмм, в котором впрочем, так и ничего не объяснил, как и официально не признал, что на Курщине действительно воюют Силы обороны.

"...События в Курской или Белгородской областях позволяют нам поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то воля!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердит наше мнение о крепкой сознательной взаимосвязи россиян с их властью.

Перефразируя: "Мы без конца проклинаем Путина, и, конечно, за дело. И все же я хочу спросить: кто же подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?", — отметил Подоляк.

Ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк не имеет прямого контакта с президентом Зеленским.

Напомним, что вчера, 6 августа, российские пропагандисты сообщили о якобы рейде украинских сил в Курскую область РФ. Украинская сторона эту информацию до сих пор не комментирует.

Сегодня утром российские "военкоры" заявляли о потере четырех населенных пунктов в Курской области. Они скулят о стремительном продвижении ВСУ и показывают, что Суджа теперь становится похожей на Бахмут и Авдеевку.

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