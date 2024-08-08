На Киевщине мужчина написал заявление об отказе от мобилизации, потому что он "свидетель Иеговы": чем все закончилось

В Киевской области к 3 годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который отказался получать повестку. На суде он заявил, что отказался от мобилизации, поскольку принадлежит к "Свидетелям Иеговы".

Об этом говорится в приговоре Ирпенского районного суда в Киевской области.

По данным суда, 26 января 2023 мужчине пытались вручить повестку, однако он категорически отказался ее получать. Также он не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину возразил и заявил, что не может "брать в руки оружие, потому что он "свидетель Иеговы".

Принадлежность мужчины к религиозной общине подтвердили также и свидетели.

Суд также проанализировал материалы дела, в частности документ, что мужчина "отказался от получения повестки и заявил, что отказывается от призыва, мотивируя это тем, что он: имеет религиозные взгляды, запрещающие быть военным; из-за болезни детей; из-за занятости в ФЛП, исполнения контрактов".

Суд проанализировал материалы дела и личность подсудимого и установил, что мужчина уклоняется от мобилизации.

"Подсудимый, имея возраст 39 лет и будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, призывался не на срочную военную службу, которую можно заменить альтернативной, а был призван на военную службу в Вооруженные силы Украины по мобилизации, поскольку в Украине с 24.02. 2024 год объявлено военное положение и общая мобилизация.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Волыни мужчина получил повестку и написал отказ от мобилизации.

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