На концерте Тейлор Свифт в Австрии пытались совершить теракт

На концерте американской певицы Тейлор Свифт, который должен был состояться в Австрии, пытались совершить теракт.

Исполнительница должна была выступить в Вене на стадионе "Эрнст Гаппель". У артистки было запланировано три концерта в период с 8 по 10 августа. Однако три масштабных шоу Тейлор Свифт пришлось отменить из-за угрозы теракта.

О том, что во время выступления певицы может произойти опасное событие, стало известно после ареста двух мужчин. Правительство сообщило, что они планировали совершить теракт. Концерты Свифт пришлось отменить, чтобы не подвергать присутствующих опасности.

Стадион "Эрнст Гаппель", где должны были пройти концерты Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного террористического нападения на стадион "Эрнст Гаппель", у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу Тейлор Свифт ради безопасности всех присутствующих", — сообщили организаторы концерта Barracuda Music.

Сейчас всем фанатам артистки возвращают средства за билеты. Отменено ли шоу окончательно или возможен перенос на другую дату – неизвестно. Сама Тейлор Свифт пока что не давала никаких комментариев.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Напомним, тем временем победители "Евровидения-2024" Nemo, несмотря на войну, едут в Киев с концертом. Уже известно, когда и где будут выступать артисты.

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