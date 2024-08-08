В жакете на голое тело: Блейк Лайвли в эффектном белом костюме посетила премьеру в Лондоне

Американская актриса Блейк Лайвли прилетела рекламировать свой новый фильм "Оставь, если любишь" в Лондон. 8 августа, на крыше одного из зданий, состоялся фотоколл к картине.

Мероприятие 36-летняя звезда посетила в очень эффектном наряде - брючном костюме от британского бренда Stella McCartney из круизной коллекции 2025 года.

Костюм был полностью белого цвета и был украшен вышивкой в виде разных полевых цветов. Оверсайз-жакет актриса надела на голое тело, а из-под брюк виднелось прозрачное нижнее белье, которое было декорировано такой же вышивкой.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила объемной роскошной прической с локонами, а также круглыми большими серьгами в ушах и босоножками со стразами.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Вместе с Блейк премьеру посетила и ее коллега по фильму - 24-летняя актриса Изабела Феррер. Девушка выбрала для фотоколла милый нежно-розовый костюм с блузой и юбкой, украшенный большими розами из ткани.

Блейк Лайвли и Изабела Феррер / Фото: Associated Press

Этот наряд был от бренда Simone Rocha, который также недавно носила Сара Джессика Паркер на съемках сериала "И просто так…".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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