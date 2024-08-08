Чому сохне малина при достиганні ягід: можливі причини

Причин, чому сохне малина може бути дуже багато.

Мало підживлення. Малинник потребує регулярного внесення добрива як мінеральних комплексів, так і мульчування компостом і зрілим перегноєм. Серед основних причин засихання кущів — це нестача підживлення — азоту, калію, магнію, заліза або марганцю. Але, надлишок елементів живлення – теж погано позначиться на плодоношенні та якості ягід, до засихання може призвести надлишок калію.

Посушлива погода, спека та недостатній полив також серед причин того, що у малини сохнуть листя, гілки, а то і весь кущ.

Надлишковий полив. Постійне замокання коренів і застою води малина не виносить так само як і сухого ґрунту.

Помилки обрізки. Якщо старі пагони не видаляти вчасно, не проріджувати молоду поросль – кущі починають страждати від нестачі освітленості, підвищеної вологості.

Під час банального старіння листя та пагони малини можуть засихати.

Різноманітні хвороби та інфекції, які вражають малину також призводять до пошкодження та засихання стебла, листя, коріння та ягід.

Висока кислотність ґрунту – провокує швидкий розвиток патогенної мікрофлори. Малина добре росте на нейтральних та слабокислих ґрунтах.

Малина може сохнути через ураження різноманітними інфекціями, що містяться в ґрунті, воді та рослинних рештках. Інфекції та хвороби можуть переносити комахи. Висока вологість, погана вентиляція можуть призвести до грибкових інфекцій.

Шкідники малини через які рослина може сохнути

Павутинний кліщ

Він ховається на нижньому боці листків і харчується їх соком. Обплетені його павутиною, листя скручуються, сохнуть і обпадають. Першими ознаками павутинного кліща є дрібні світлі цятки на нижньому боці листків, потім утворюється помітний білий наліт.

Попелиця

Попелиця утворює на листках цукристий наліт. При значному зараженні попелицею гілки засихають, а листя згортаються.

Малинний жук

Якщо малинник загус, гілки починають перекривати один одному доступ до сонячних променів, в гущі застоюється повітря і підвищується вологість, може з'явитися малинний жук. За сезон самка малинного жука відкладає до 50 яєць.Ягоди сохнуть біля самої основи і обпадають.

Хвороби малини, через які кущі можуть сохнути

Кореневий рак

Це хвороба старих кущів, які ростуть довгий час на одному місці. Помітити його перші ознаки неможливо, лише якщо пересаджувати рослину. На коренях утворюються м'які нарости, які потім поступово тверднуть і перетискають потік поживних речовин. Сприяє появі цієї хвороби лужний ґрунт.

В результаті хвороби кущі малини сохнуть разом з ягодами та гинуть. На цій стадії боротися з раком коренів не має сенсу, рекомендується викорчувати і спалити кущі, землю перекопати й підкислити.

Хлороз малини

Вірусне захворювання, головні переносники якого нематоди та кліщі. Рослина заражується через злами в стеблі. Провокує розвиток захворювання холодне літо і нестача марганцю, заліза і бору. Найчастіше хлороз проявляється навесні та влітку

Інфікований кущ змінює забарвлення, листя жовтіє по краях, а пагони стають тонкими.

Боротися з хворобою неможливо. Засохлу малину потрібно спалити далеко від садової ділянки, і не вирощувати нові саджанці на тому ж місці.

Для профілактики захворювання поливайте кущ відстояною водою, стежте за тим, щоб кислотність ґрунту не підвищувалася.

Іржа

Грибок, який знижує врожайність на 30%. Хворі гілки засихають разом з ягодами, надломлюються, листя сохне і згортається.

Серед заходів профілактики знищення всіх рослинних залишків, тому, що спори грибка зимують в опалому листі, обрізка, яка покращує циркуляцію повітря, правильне підживлення.

Антракноз

Також грибкове захворювання, яке розвивається за високої температури та значної вологості. Грибком дуже легко заразитися, він переноситься навіть на підошві взуття.

Заражені листя згортаються, їх кінчики покриваються плямами. У посуху хворі гілки малини тріскаються, ягоди засихають, а в дощ гниють.

Не досвідчені садівники іноді з висиханням гілок плутають природний процес здерев'яніння. Здерев'яніння молодих пагонів ближче до осені закономірне і завжди супроводжується розтріскуванням кори, якщо гілки малини "сохнуть" в кінці сезону, то це цілком нормально. Але якщо стебла почали розтріскуватися, наприклад, в середині літа, то, швидше за все їм не вистачає вологи, або їх "перегодували" добривами і вони "дорослішають" заздалегідь.

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