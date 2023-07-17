Что делать с малиной после сбора урожая: список летних работ

После сбора малины для того, чтобы в следующем году собрать хороший урожай ягод, нужно поработать. Что нужно сделать после уборки урожая малины, читайте в материале ТСН.ua.
- Малину нужно прежде всего обрезать. Сначала обрезают больные и поврежденные ветки, деревянные побеги. Если выросло много молодых веток, их тоже лучше удалить, оставив по 8-10 веток на один корень. Мелкую поросль также лучше удалить, урожая на ней не будет, а силы она отнимет.
- После обрезки малину нужно удобрить. Если в прошлом году удобряли органическими удобрениями, то в этом году лучше применить минеральные и наоборот. Из органических удобрений можно использовать навоз из расчета 5 кг на 1 кв. м, компост - по 4–5 кг на 1 кв. м, торф – 5 кг на метр квадратный или золу по 100 г на куст. Из минеральных удобрений лучше вносить под каждый куст по 50 г суперфосфата и по 40 г сульфата калия.
- После уборки урожая нужно продолжать поливать малину, так как от этого зависит урожай в следующем году. Поливать нужно до начала заморозков. "Взрослые" кусты поливают раз в 7-10 дней по 30-40 литров на каждое растение, если куст молодой - вдвое меньше. Поливать малину лучше 30-40 см от побегов, не под самый корень.
- Чтобы на кустах малины не было грибковых спор и бактерий, после сбора урожая нужно ее опрыскать. Для этого можно использовать 1% раствор бордоской жидкости. Опрыскать малину лучше в августе, дважды с интервалом в 14 дней.
- Для будущего урожая важно убрать из-под кустов опавшие листья и замульчивать корни. Сначала почву нужно разрыхлить, а затем замульчировать скошенной травой, торфом или соломой.
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