В Бундестаге призвали увеличить военные поставки в Украину: что предлагают передавать

Маркус Фабер отметил, что Германия до сих пор не передала Украине ни одну бронемашину Fuchs.

Глава оборонного комитета парламента Германии Маркус Фабер заявил, что поражен наступлением ВСУ в Курской области РФ и призвал увеличить поставки Украине бронетехники.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

В частности, Фабер предлагает предоставить Украине больше танков Leopard 2, а также добавить в пакет военной помощи бронемашины Fuchs.

"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше — тем более что мы заказали 123 Leopard 2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", — подчеркнул политик.

Фабер отметил, что успешное наступление Украины и захват российских территорий "должно стать поводом для разговора о поставках большего количества Leopard 2 и Fuchs".

Политик добавил, что усиление военной поддержки Украины со стороны Запада сейчас поможет "заложить основы для продолжительного мира в Европе".

Напомним, ранее Маркус Фабер заявил, что применение немецкого оружия на территории РФ, в том числе танков Leopard 2, не является проблемой, ведь с начала нападения России на Украину территория обоих государств – это зона боевых действий.

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