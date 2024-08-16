В Бундестаге призвали увеличить военные поставки в Украину: что предлагают передавать

Маркус Фабер отметил, что Германия до сих пор не передала Украине ни одну бронемашину Fuchs.
Глава оборонного комитета парламента Германии Маркус Фабер заявил, что поражен наступлением ВСУ в Курской области РФ и призвал увеличить поставки Украине бронетехники.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
В частности, Фабер предлагает предоставить Украине больше танков Leopard 2, а также добавить в пакет военной помощи бронемашины Fuchs.
"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше — тем более что мы заказали 123 Leopard 2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", — подчеркнул политик.
Фабер отметил, что успешное наступление Украины и захват российских территорий "должно стать поводом для разговора о поставках большего количества Leopard 2 и Fuchs".
Политик добавил, что усиление военной поддержки Украины со стороны Запада сейчас поможет "заложить основы для продолжительного мира в Европе".
Напомним, ранее Маркус Фабер заявил, что применение немецкого оружия на территории РФ, в том числе танков Leopard 2, не является проблемой, ведь с начала нападения России на Украину территория обоих государств – это зона боевых действий.
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