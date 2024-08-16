Отключение света: вернутся ли графики 17 августа

Энергетики призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что 17 августа в Украине не планируется применять ограничение электроснабжения.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, 17 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении компании.
Несмотря на отсутствие плановых отключений, "Укрэнерго" отмечает важность экономного использования электроэнергии. Энергетики призывают потребителей к бережливому потреблению на протяжении всех суток.
Особое внимание "Укрэнерго" обращает на период с 16:00 до 24:00. В настоящее время компания просит воздержаться от одновременного использования мощных электроприборов.
Напомним, "Укрэнерго" предупредило, что на следующей неделе из-за жары может на 10-12% возрасти потребление электроэнергии. Поэтому могут быть применены отключения света.
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