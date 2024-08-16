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Отключение света: вернутся ли графики 17 августа

Отключение света: вернутся ли графики 17 августа

Вернутся ли графики отключений света 17 августа / Фото: ТСН.ua

Энергетики призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что 17 августа в Украине не планируется применять ограничение электроснабжения.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 17 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении компании.

Несмотря на отсутствие плановых отключений, "Укрэнерго" отмечает важность экономного использования электроэнергии. Энергетики призывают потребителей к бережливому потреблению на протяжении всех суток.

Особое внимание "Укрэнерго" обращает на период с 16:00 до 24:00. В настоящее время компания просит воздержаться от одновременного использования мощных электроприборов.

Напомним, "Укрэнерго" предупредило, что на следующей неделе из-за жары может на 10-12% возрасти потребление электроэнергии. Поэтому могут быть применены отключения света.

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