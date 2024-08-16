"Укрэнерго" обратилось с важным предупреждением ко всем украинцам

В Украине могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

"Укрэнерго" предупредило, что на следующей неделе из-за жары может на 10-12% возрасти потребление электроэнергии. Поэтому могут быть применены отключения света.

Об этом "Укрэнерго" сообщило 16 августа.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе Украину ждет пять дней жары с температурой воздуха до +28+30 градусов. С ростом температуры Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный рост потребления электроэнергии на 10-12%.

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В компании объяснили, что чтобы покрыть такой уровень потребления электричества, нужно было бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. К сожалению, таких объемов мощности в энергосистеме нет, потому что она до сих пор восстанавливается после восьми массированных российских атак, устроенных весной-летом 2024 года.

"В случае значительного роста потребления, Диспетчерский центр "Укрэнерго" будет принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы и компенсации дефицита. В частности, будет привлекать аварийную помощь из европейских стран. При необходимости – будет применять меры ограничения потребления", – предупредили в компании.

В то же время, там отметили, что обеспечить стабильную работу энергосистемы во время жары помогут:

экономное потребление в течение суток, поочередное пользование мощными электроприборами, уменьшение использования кондиционеров;

увеличение объемов импорта электроэнергии из стран ЕС.

Напомним, как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, в Украине из-за жары с 17 августа ожидается увеличение потребления электроэнергии. Это может заставить энергетиков применять графики отключения света.

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