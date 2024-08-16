Чем отличаются повестки, как проверить, настоящая ли повестка, как она должна выглядеть и какова законная процедура ее вручения, разбирался ТСН.ua.

В Украине еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию – до 9 ноября. Мобилизации подлежат граждане от 18 до 60 лет, которые способны выполнять военную обязанность. Призыв в Украине осуществляется по вручению повесток. В то же время повестки могут быть разными.

Чем отличаются повестки, как проверить, настоящая ли повестка, как она должна выглядеть и какова законная процедура ее вручения, разбирался ТСН.ua.

Какие бывают повестки

Повестка для уточнения данных

Данный вид повесток вручается для уточнения военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи, информации о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей, состоянии здоровья призывников и военнообязанных. В результате проверки могут быть обнаружены основания для освобождения от службы.

Повестка на медкомиссию

Эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с выводом военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка на призыв в ВСУ

Вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь за собой ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от срочной службы). Повестки для призыва в армию, без предварительного вызова на медосмотр, на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Повестки нового образца

С января 2023 в Украине начали издавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются тем, что вместо военных комиссариатов указаны территориальные центры. Указано больше документов, которые нужно принести в центр комплектования для уточнения своих данных. Также в повестке нового образца четко указано, что военнообязанный будет нести ответственность в случае не явки в пункт без уважительной причины.

Как выглядит повестка, какие данные должны быть указаны

Форма повестки утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года.

Повестка

Повестка представляет собой письменный документ, который выписывается на имя конкретного человека.

Реквизиты, которые обязательно должна содержать повестка к ТЦК и СП, поля должны быть заполнены:

название "ПОВЕСТКА",

ФИО военнообязанного,

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного,

номер повестки,

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного,

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного,

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета,

подпись лица, выдавшего повестку,

дата выдачи повестки,

мокрая печать.

В одних повестках можно увидеть формулировку "предлагаю явиться", в других — "приказ, приказываю".

Человек, которому вручают повестку, имеет право не расписываться за него, если в повестке указаны неправильные данные получателя, повестку вручает не уполномоченное лицо, нет печати или определенные данные вносили в ваше присутствие.

Однако помните, что неявка по повестке влечет административную или уголовную ответственность.

Где могут вручить повестку

Законом не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах.

Кто имеет право вручать повестку

Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (при получении распоряжения ТЦК);

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.

При вручении повестки лично представители ТЦК по требованию гражданина обязаны назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, показать служебные удостоверения. Как объясняют юристы, граждане также имеют право требовать у вручающего повестку лица показать приказ руководителя ТЦК о вручении повестки с фамилиями этих лиц. Это подтверждение того, что такое лицо уполномочено вручать повестки.

Имеет ли право полиция вручить повестку

Новый закон о мобилизации предусматривает, что в мерах по оповещению будуть принимать участие и полицейские. Однако они не будут вручать повестки, а лишь обеспечивать порядок, когда в присутствии правоохранителей будут выдавать повестки представители ТЦК.

"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", – заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр добавил, что полиция также по запросу ТЦК занимается розыском и доставкой в военкомат лиц, получивших повестку, но не явившихся в центр комплектования. В таком случае правоохранители имеют право задержать лицо в пределах закона сроком до трех часов и доставить его в ТЦК.

Когда повестка считается врученной

Как заверил нардеп и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, повестку будут вручать только под личную подпись, как и ранее. В то же время брошенная в почтовый ящик повестка не будет считаться должным образом врученной.

"Что касается повестки, то повестка вручается, как и вручалась, – под роспись о вручении. Поэтому никаких негативных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается подобающим получением повестки", – рассказал народный избранник.

Следует отметить, что не будет вручения повесток через электронный кабинет призывника или по электронной почте. Норма об электронной повестке в законе о мобилизации была отклонена.

Ранее сообщалось, что в Украине военнообязанные получат возможность проверить, действительна ли повестка от ТЦК и СП через приложение "Резерв+".

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