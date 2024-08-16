Через "Резерв+" можно будет проверить действие повестки – СМИ

С помощью приложения можно будет проверить действие повестки, сформированной через реестр "Обериг".
В Украине военнообязанные получат возможность проверить повестку от ТЦК и СП через приложение "Резерв+".
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение правительства.
По информации издания, на заседании 16 августа Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, то есть постановление №560.
Этими изменениями уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью госреестра "Обериг", в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.
Также определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью реестра "Обериг", в частности, с помощью электронного кабинета военнообязанного с использованием мобильного приложения.
Заметим, по информации от Минобороны, мобильным приложением электронного кабинета военнообязанного является "Резерв+". Следовательно, с помощью "Резерв+" можно будет проверить действие повестки, сформированной через реестр "Обериг".
Кроме того, правительство определило статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью реестра "Обериг" (в том числе и в распечатанном виде) и их юридической силы.
В Порядке также урегулировано определение адреса повестки военнообязанному, который уточнил свои данные после завершения 60 дней, и уточнено содержание информации, котрая содержится в описании вложения и направляется вместе с повесткой.
Текст изменений в правительственное постановление №560 пока не опубликован.
К слову, ранее в Раде сообщили, что приложение "Резерв+" и любые другие средства электронной коммуникации не будут использоваться для вручения повесток.
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