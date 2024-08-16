Через "Резерв+" можна буде перевірити чинність повістки – ЗМІ

За допомогою застосунку можна буде перевірити чинність повістки, сформованої через реєстр "Оберіг".

В Україні військовозобовʼязані отримають можливість перевірити чинність повістки від ТЦК та СП через застосунок "Резерв+".

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на рішення уряду.

За інформацією видання, на засіданні 16 серпня Кабмін вніс відповідні зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, тобто, постанови №560.

Цими змінами уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою держреєстру "Оберіг", у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, вказану у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою реєстру "Оберіг", зокрема за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного з використанням мобільного застосунку.

Зауважимо, за інформацією від Міноборони, мобільним застосунком електронного кабінету військовозобовʼязаного є "Резерв+". Отже, за допомогою "Резерв+" можна буде перевірити чинність повістки, сформованої через реєстр "Оберіг".

Крім того, уряд визначив статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою реєстру "Оберіг" (зокрема, і в роздрукованому вигляді) та їхньої юридичної сили.

У Порядку також врегульовано визначення адреси надсилання повістки військовозобов’язаному, який уточнив свої дані після завершення 60 днів, і уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Текст змін до урядової постанови №560 поки не опублікований.

До слова, раніше в Раді повідомили, що застосунок "Резерв+" і будь-які інші засоби електронної комунікації не використовуватимуться для вручення повісток.

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