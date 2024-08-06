Повістки в "Резерв+" — будуть чи ні: відповідь нардепа

Мобільний застосунок "Резерв+" і будь-які інші засоби електронної комунікації використовуватися для вручення повісток не будуть.

Нардеп Федір Веніславський заявив, що електронні повістки не передбачені на законодавчому рівні.

Про це він сказав на брифінгу 6 серпня.

За словами Веніславського, технічних проблем щодо оповіщення військовозобов’язаних немає, але є політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що мобільний застосунок Резерв+ і будь-які інші засоби електронної комунікації використовуватися для вручення повісток не будуть.

Окрім того, для таких нововведень потрібні зміни на законодавчому рівні, підкреслив нардеп.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів доставлення інформації, комунікації з військовозобов’язаними й оповіщення немає, і на цей момент навіть не реєструються такі ініціативи", – запевнив Веніславський.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що для надсилання електронних повісток в Україні наразі відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає.

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