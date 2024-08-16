"У мене для вас х***ві новини!": військовий ЗСУ на Курщині поспілкувався з жінками-мародерками (відео)

Росіянам абсолютно байдуже, в кого красти.

Так, наші військові в Курській області зустріли жінок, які вивозили речі своїх колишніх сусідів, котрі евакуювалися з регіону. Мовляв, а що робити? Треба ж, бідкаються відчайдушні громадянки РФ, якось жити.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Як іронічно підкреслив журналіст, місцеві жителі охоче "звільняють" сусідів, які "добровільно евакуювалися", від "зайвих" пожитків.

"Час українській поліції навести там порядок, доки вони один одного повністю не обікрали і не повбивали", – акцентував він.

Українські військові на Курщині зустріли жінок-мародерок

Діалог військового з цивільними росіянками

– Слава Україні! Не знаєте? Документи! Прізвище? Що це ви тягнете, Тетяно Миколаївно? Мародерите?

– А що робити? Треба ж якось жити!

–​​​​​​​ Де ви живете? Прописку не бачу...Є що сказати українському народу?

– ...(мовчки зітхають)

– Ви винні, у мене для вас х***ві новини, дівчата. Ви пи***ць як винні!

– Пи***ць взагалі...

– Добре, вижити вам...

Нагадаємо, командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило відео початку операції в Курській області. За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

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