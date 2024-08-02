Електронний документ у “Резерв+”: чи можуть працівники ТЦК вимагати паперовий варіант

Жоден представник ТЦК та СП не має права говорити, що згенерований військово-обліковий документ у мобільному додатку “Резерв+” не відповідає вимогам закону.

На цьому наголосив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю виданню obozrevatel.

“Ми ухвалили закон, який передбачає, що електронний формат військово-облікового документа є повним замінником паперового варіанта. Там є QR-код, і жоден представник ТЦК та СП не має права говорити, що цей згенерований у Резерв+ документ не відповідає вимогам закону!” - заявив він.

У тому разі, якщо працівники ТЦК вимагають пред’явити паперові документи, Федір Веніславський радить звертатися на гарячу лінію, щоб усе стало “на свої місця”.

“Це питання постійно перебуває на контролі у нашому парламентському комітеті та в Міністерстві оборони”, - запевнив він.

При цьому Веніславський зауважив, що електронний обліковий документ можна перевірити за допомогою будь-якого смартфона, який має функцію сканування QR-коду.

Нагадаємо, електронний військово-обліковий документ тепер можна отримати на порталі "Дія" без візитів до установ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий, і може використовуватися для працевлаштування та на блокпостах.

Як згенерувати військово-обліковий документ онлайн у додатку "Резерв+"

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