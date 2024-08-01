Оновив дані у "Резерві+", але штраф отримав: нардеп розповів про кричущі випадки

Військовозобов'язані, які оновили дані у застосунку "Резерв+" та відвідали ТЦК та СП, все одно отримали штраф за порушення військового обліку.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram-каналі.

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"До мене звернулись громадяни, які після того як зареєструвались вчасно в додатку "Резерв+" отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК, для уточнення данних. Перший військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення данних, маючи актуалізацію через резерв+, отримав штраф 17 тисяч грн", - розповів він.

Другий випадок, за його інформацією, військовозобов'язаний втратив військовий квиток, а коли прийшов оновити данні, після того, як вже це зробив через "Резерв+" отримав теж штраф 17 тисяч грн.

"Третій випадок схожий з другим, але там військовозобовʼязаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. На цього громадянина також наклали штраф, що правда не 17 тисяч грн. Пряма мова: "Я ходив з юристом, він допоміг оформити правильно документи. Штраф був не 17 тисяч, а 5100.". Можливо керівник цього ТЦК, має якусь іншу інструкцію розʼяснення", - зазначив нардеп.

Він вважає, що всі штрафи ТЦК накладені згідно із чинним законодавства щодо другого та третього випадків, але "чесно кажучи незрозуміло, у першому випадку, впевнений, що можна було обійтись і попередженням".

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, чи мають право працівники ТЦК затримувати чоловіків.

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