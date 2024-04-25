Будут ли вручать ТЦК повестки за границей: объяснение от Минобороны

В ведомстве указали, что военкоматы за границей не будут работать.

Украинские ТЦК и СП не будут работать за границей, и вручение повесток мужчинам за пределами государства выглядит нереально.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил в эфире "Радио Свобода".

"ТЦК за границей работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за границей – ред.) выглядит достаточно нереальным", – высказался спикер оборонного ведомства.

Как обновить свои военно-учетные данные за границей

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Он также напомнил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации мужчины призывного возраста и в Украине, и за рубежом в течение 60 дней смогут обновить свои военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет военнообязанного.

Лазуткин также ответил на уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить данные:

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить данные – ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет".

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Когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Он отметил, что сейчас электронный кабинет находится на этапе активной разработки и делается все возможное, чтобы он заработал в июне.

"Процесс идет, талантливые люди вовлечены в него. Планируется, что заработает все июне и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, уже привыкших жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета", – сообщил спикер Минобороны.

Он также проинформировал, что в электронном кабинете не предусмотрено прохождение военно-врачебной комиссии. Речь идет об обновлении прежде всего военно-учетных данных – изменении места жительства, семейного положения, бронирования, резервирования и т.д.

Напомним, после прекращения предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста в МИД сообщили, что доступ к услугам будет возобновлен, если после вступления в силу закона о мобилизации мужчины в течение 60 дней возобновят свои данные в ТЦК, ЦПАУ или в электронном кабинете.

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