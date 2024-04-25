В Кривом Роге снова произошли взрывы

В четверг, 25 апреля, в Кривом Роге на Днепропетровщине снова произошли взрывы. Первые звучали в городе час назад – около 12:05.

Об этом сообщили местные Телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

К слову, снова тревогу в Днепропетровской области объявили в 13:00. ПС ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Как сообщалось, после 12:00 25 апреля в Кривом Роге произошли первые взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сработали силы ПВО. Защитники ПВК "Восток" сбили вражескую ракету в Криворожском районе.

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