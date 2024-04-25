Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кривому Розі знову сталися вибухи

У Кривому Розі знову сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Раніше в районі спрацювала ППО.

У четвер, 25 квітня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині знову сталися вибухи. Перші  лунали в місті годину тому - близько 12:05.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та моніторингові чати. 

"У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

До слова, знову тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 13:00. ПС ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Як повідомлялося, близько після 12:00 25 квітня у Кривому Розі сталися перші вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що спрацювали сили ППО. Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожу ракету у Криворізькому районі.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація