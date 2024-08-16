Чим відрізняються повістки, як перевірити, чи повістка справжня, який вона повинна мати вигляд та яка законна процедура її вручення, розбирався ТСН.ua.

В Україні ще на три місяці подовжили воєнний стан і мобілізацію – до 9 листопада. Мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов’язок. Призов в Україні здійснюється через вручення повісток. Водночас повістки можуть бути різними.

Чим відрізняються повістки, як перевірити, чи повістка справжня, який вона повинна мати вигляд та яка законна процедура її вручення, розбирався ТСН.ua.

Які бувають повістки

Повістка для уточнення даних

Даний вид повісток вручається для уточнення військово-облікових даних для оновлення інформації про склад сім’ї, інформації щодо працевлаштування, наявності чи відсутності дітей, стану здоров’я призовників, і військовозобов’язаних. В результаті перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення від служби.

Повістка на медкомісію

Ця повістка за підписом військового комісара зобов'язує призовника пройти медичне обстеження. Внаслідок обстеження видається документ з висновком військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби.

Повістка на призов до ЗСУ

Вручення цієї повістки передбачає виклик до військового комісаріату для призову на строкову службу. Неявка за цією повісткою може спричинити відповідальність за ст. 335 Кримінального кодексу України (ухилення від строкової служби). Повістки для призову в армію, без попереднього виклику на медогляд, на практиці зустрічаються досить часто навіть у мирний час, однак медкомісія все одно проводиться обов’язково.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки вручається військовозобов'язаним особам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Повістки нового зразка

Від січня 2023 року в Україні почали видавати повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються тим, що замість військових комісаріатів в них вказані територіальні центри. Зазначена більша кількість документів, які потрібно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. Також у повістці нового зразка чітко вказано, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність уразі не явку до пункту без поважної причини.

Який вигляд повинна мати повістка, які дані повинні бути вказані

Форма повістки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року.

Повістка

Повістка є письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної людини.

Реквізити, які обов’язково повинна містити повістка до ТЦК та СП, які поля повинні бути заповнені:

назва "ПОВІСТКА",

ПІБ військовозобов’язаного,

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного,

номер повістки,

номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного,

дата, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного,

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради,

підпис особи, що видала повістку,

дата видачі повістки,

мокра печатка.

В одних повістках можна побачити формулювання "пропоную з’явитися", в інших — "наказ, наказую".

Людина, якій вручають повістку має право не розписуватися за неї, якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, повістку вручає не уповноважена особа, немає печатки або певні дані вносили за вашої присутності.

Проте пам’ятайте, неявка за повісткою тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Де можуть вручити повістку

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях.

Хто має право вручати повістку

Вручати повістки можуть:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (у разі отримання розпорядження ТЦК);

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (лише за розпорядженням ТЦК);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

представники ТЦК, яких керівник військкомату наказом уповноважив на видавання повісток.

Під час вручення повістки особисто представники ТЦК на вимогу громадянина зобов’язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посаду, показати службові посвідчення. Як пояснюють юристи, громадяни також мають право вимагати в особи, яка вручає повістку, показати наказ керівника ТЦК про вручення повістки із прізвищами цих осіб. Це – підтвердження того, що така особа уповноважена вручати повістки.

Чи має право поліція вручити повістку

Новий закон про мобілізацію передбачає, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Однак вони не вручатимуть повісток, а лише забезпечуватимуть порядок, коли у присутності правоохоронців видаватимуть повістки представники ТЦК.

"Поліція перебуватиме на вулиці, у разі порушення закону вона реагуватиме", – заявив раніше голова МВС України Ігор Клименко.

Міністр додав, що поліція також на запит ТЦК займається розшуком і доправленням до військкомату осіб, які одержали повістку, але не з'явилися до центру комплектування. У такому разі правоохоронці мають право затримати особу в межах закону терміном до трьох годин і доправити її до ТЦК.

Коли повістка вважається врученою

Як запевнив нардеп і член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повістку вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Водночас кинута в поштову скриньку повістка не вважатиметься належним чином врученою.

"Що стосується повістки, то повістка вручається, як і вручалася, – під розпис про вручення. Тому ніяких негативних наслідків, якщо повістка кинута в ящик, не буде, це не вважається належним отриманням повістки", – розповів народний обранець.

Варто наголосити, що не буде вручення повісток через електронний кабінет призовника або електронною поштою. Норма про електронну повістку в законі про мобілізацію була відхилена.

Раніше повідомлялось, що в Україні військовозобовʼязані отримають можливість перевірити чинність повістки від ТЦК та СП через застосунок "Резерв+".

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